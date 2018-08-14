Iraklı ve Suriyelilere Türkçe eğitimi

GAZİANTEP (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Mehmet Nedim Aslan, "Yüksek öğretime ulaşan sığınmacı oranı dünyada yüzde 1, Türkiye'de ise yüzde 4 ama bu oran çok az. 3 milyon 600 bin içerisinde yüzde 4 çok az. Bizim temennimiz, daha fazla Suriyeli kardeşimizin üniversiteye, yüksek öğretime gidebilmesi." dedi.

YTB ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Gaziantep'te hayata geçirilen "Suriyeli ve Iraklılar İçin İleri Düzey Türkçe Eğitimi" programından mezun olan yaklaşık 100 öğrenciye, bir otelde düzenlenen törende sertifika verildi.

Mehmet Nedim Aslan, törende yaptığı konuşmada, programa Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'tan gençlerin katıldığını söyledi.

Mezun olanları tebrik eden Aslan, 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın ardından Türkiye'nin Suriyelilerin kardeşi olarak evini, işini ve aşını bölüştüğünü kaydetti.

Aslan, Türk vatandaşlarına nasıl eğitim hizmeti veriliyorsa, Suriyelilere de aynı hizmeti sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: