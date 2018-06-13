Iraklılar Ilısu Barajı'nın kapaklarını açan Türkiye'ye minnettar

İnsan hakları ve çocuklara yardım konusunda faaliyetlerde bulunan gazeteci Muhammed es-Sebavi de "Musul sakinleri su krizi konusundaki tutumu nedeniyle komşumuz Türkiye'ye minnettar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin barajda su tutma tarihini erteleme ve Dicle Nehri’ne su verme kararının ardından balıkçıların yeniden işine dönebildiğini söyleyen Ebu Ala, "Komşumuz Türkiye'nin takındığı olumlu bu tavrını tarih yazacak." dedi.

Dicle Nehri'nin su seviyesinin düşmesi sebebiyle balıkçıların karşı karşıya kaldığı zorluklardan söz eden Ebu Ala, balıkçılık mesleğinin durduğunu, nehrin bir kısmının kuruduğunu, söz konusu durumun ise endişe ve korkuya neden olduğunu söyledi.

Su krizinin hızlı bir şekilde çözülmesinin insanlarda Irak ile Türkiye arasındaki bağların samimiyetine olan inancı artırdığını dile getiren Sebavi, Dicle nehrinin yükselişinin Musul'a yeniden hayat verdiğini kaydetti.

- "Türkiye’deki bilinçli yönetim"

Çocukluğundan yaşlandığı bu günlere dek sabah işine giderken Dicle üzerindeki köprüden geçtiğini, nehre dalış yapıp gökyüzüne yükselen kuşlara yem verdiğini söyleyen Hüseyin Ebu Nidal ise "Ben 55 yıldır buradayım. Türkiye Ilısu Barajını doldurma kararı aldığında bu köprü üzerinde durup nehrin diplerine göz gezdirmiş ve Türkiye’deki bilinçli yönetimin herhangi bir insana zarar gelmesini kabul etmeyeceğini düşünmüştüm." diye konuştu.

Ebu Nidal bu konuda düşüncelerini şöyle ifade etti:

“Türkiye’deki yönetimin, doğru zamanda doğru kararı alacağından emindim. Çünkü bu yönetim, insanların yaşadığı şartları iyi değerlendirebiliyor. Nitekim bu yönetime olan inancım doğru çıktı ve işte nehir yeniden bir Irak vatandaşı gibi hayat buldu. Bazıları başka göstermeye çalışsa da Türkiye Musul halkının zarar görmesine izin vermez."