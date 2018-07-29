HABER

Iraklılar, Musenna'da oturma eylemi başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 22:30 | Son Güncelleme

Iraklılar, Musenna'da oturma eylemi başlattı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Musenna vilayetinde, elektrik kesintisi ve işsizlik nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerine katılanlar oturma eylemi başlattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülke güneyindeki Musenna vilayetinde, elektrik kesintileri, kamu hizmeti yoksunluğu ve işsizliği protesto eden yüzlerce kişi, taleplerine cevap verilene kadar oturma eyleminin devam edeceğini belirtti.

Öte yandan, Irak Parlamentosuna bağlı İnsan Hakları Komitesi de Başbakan Haydar el-İbadi'nin kamu hizmetinden tamamen yoksun güneydeki Zikar vilayetinin yönetimini bizzat ele almasını istedi.

Komisyon üyesi Zeydan Halaf, vilayette düzenlediği basın toplantısında, Zikar'da incelemelerde bulunduklarını ve bölgenin, kamu hizmetinden tamamen yoksun olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Halaf, vilayetteki vatandaşlara kamu hizmetlerinin sunulması için Başbakan İbadi'nin bizzat burayı yönetmesi ve denetlemesi gerektiğini vurguladı.

- Sıcaklıkların etkisi altındaki protestolar

İran'ın, borçlarını ödeyemeyen Irak'a tedarik ettiği elektriği kesmesi, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bırakmıştı. Bu durum hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı bölgelerde dahi halkın düzenlediği eylemlerle protesto edilmişti.

İşsizlik sorunuyla başlayan ve elektrik kesintileriyle tırmanan gösteriler, Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa süre sonra 14 Temmuz'da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Irak Başbakanı Haydar İbadi ise Elektrik Bakanı Kasım el-Fehdavi'yi, elektrik hizmetinin gerilemesinden dolayı hakkında başlatılan soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar görevinden uzaklaştırma kararı almıştı.

Fehdavi, İbadi'nin kararını memnuniyetle karşıladığını ve bakanlıktaki ilgili birimleri, elektrik hizmetindeki aksaklıklar ve yolsuzlukları ortaya çıkarması için çalışmaya çağırdığını belirtmişti.

PARTNERTürkiye'nin gizli mekanları! Tüyler ürpertici...Türkiye'nin gizli mekanları! Tüyler ürpertici...
CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...
Down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek olduDown sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eylemi ırak Musenna Oturma

En Çok Okunan Haberler

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı

Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı

Şeyma Subaşı'dan bornozlu poz

Şeyma Subaşı'dan bornozlu poz

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

ABD ile rahip geriliminde yeni perde! Bir açıklama daha

ABD ile rahip geriliminde yeni perde! Bir açıklama daha

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...

CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...

Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.