Iraklıların kavurucu sıcaklarda elektrik kesintileriyle imtihanı

BAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat’ta halk, termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği sıcaklara İran kaynaklı elektrik kesintileri de eklenince zor günler geçiriyor.

İran’ın geciken borçları sebebiyle elektrik akışını kestiği ülkede halk, aşırı sıcakların hakim olduğu bu günlerde mahalle jeneratörlerini yoğun şekilde devreye soktu. Ancak jeneratör sahipleri de hükümetin yeterli miktarda yakıt vermediğinden şikayetçi.

-Günde en fazla 4 saat elektrik veriliyor

Kesintilerden dolayı günde en fazla 4 saat elektriğin verilebildiği başkentte halk, 50 dereceyi bulan sıcaklıkta oldukça zorlanıyor.

Bağdat’ta halkın elektrik kesintilerinde "can simidi" olarak yapıştığı her mahalledeki birden fazla jeneratör ise aşırı gürültü ve çevre kirliliğine neden oluyor.

-Sıcaktan bunalan Iraklılar Dicle Nehri'nde serinliyor

Bazı Bağdatlılar, jeneratörlerinden de yeterli elektrik hizmetini alamadığı için yüzmeye elverişsiz Dicle Nehri’nde serinlemeye çalışıyor.

AA muhabirine konuşan Bağdatlı jeneratör sahibi Hamid Cafer, "Sıcaklıklarla birlikte elektrik hizmeti günde en fazla 4 saat veriliyor. Hükümet de yeterli yakıt sağlamıyor. Bunun faturasını kavurucu sıcaklarda elektrik kesintileriyle imtihan edilen halk ödüyor.” ifadelerini kullandı.