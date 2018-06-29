HABER

Irak'ta 12 DEAŞ üyesi idam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 10:29 | Son Güncelleme

Irak'ta 12 DEAŞ üyesi idam edildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ mensubu 12 kişi idam edildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakanın (Haydar el-İbadi) talimatı üzerine, haklarında kesinleşen cezalar üzerine 12 terörist idam edildi." denildi.

Başbakan İbadi, DEAŞ'ın alıkoyduğu 8 güvenlik gücünü infaz etmesi üzerine dün yaptığı açıklamada, haklarında idam cezası kesinleşen teröristlerin bu cezaya tabi tutulmasını istemişti.

Irak Savunma Bakanlığından çarşamba günü yapılan açıklamada, örgütün kaçırdığı 8 güvenlik gücü mensubunun ülkenin kuzeyindeki Salahaddin vilayeti yakınlarında infaz edildiği bildirilmişti.

DEAŞ, 17 Haziran'da Kerkük-Bağdat kara yolunda kaçırdığı kişilerin görüntülerini yayınlamış ve serbest bırakılmaları için cezaevlerindeki kadın militanlarının serbest bırakılmasını isteyerek bu konuda hükümete süre tanıdığını belirtmişti.

PARTNERBacaklarını gören inanamıyor! Bu gerçek olabilir mi?Bacaklarını gören inanamıyor! Bu gerçek olabilir mi?
Hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yağışlar bitiyor sıcaklar geliyorHava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yağışlar bitiyor sıcaklar geliyor
Su parkında zipline heyecanıSu parkında zipline heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak İbadi idam cezası

En Çok Okunan Haberler

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuvalette korkunç son!

Tuvalette korkunç son!

Gözaltına alınan Eren Erdem ile ilgili şok iddia!

Gözaltına alınan Eren Erdem ile ilgili şok iddia!

Ayın son Cuması için güzel ve anlamlı Cuma mesajları

Ayın son Cuması için güzel ve anlamlı Cuma mesajları

Hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yağışlar bitiyor sıcaklar geliyor

Hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yağışlar bitiyor sıcaklar geliyor

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyor

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyor

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.