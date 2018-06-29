Irak'ta 12 DEAŞ üyesi idam edildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ mensubu 12 kişi idam edildi.
Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakanın (Haydar el-İbadi) talimatı üzerine, haklarında kesinleşen cezalar üzerine 12 terörist idam edildi." denildi.
Başbakan İbadi, DEAŞ'ın alıkoyduğu 8 güvenlik gücünü infaz etmesi üzerine dün yaptığı açıklamada, haklarında idam cezası kesinleşen teröristlerin bu cezaya tabi tutulmasını istemişti.
Irak Savunma Bakanlığından çarşamba günü yapılan açıklamada, örgütün kaçırdığı 8 güvenlik gücü mensubunun ülkenin kuzeyindeki Salahaddin vilayeti yakınlarında infaz edildiği bildirilmişti.
DEAŞ, 17 Haziran'da Kerkük-Bağdat kara yolunda kaçırdığı kişilerin görüntülerini yayınlamış ve serbest bırakılmaları için cezaevlerindeki kadın militanlarının serbest bırakılmasını isteyerek bu konuda hükümete süre tanıdığını belirtmişti.
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