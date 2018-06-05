Irak'ta 13 DEAŞ militanı öldürüldü

SALAHADDİN (AA) - Irak'ın Salahaddin ilinde terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda 13 teröristin öldürüldüğü belirtildi.
AA muhabirine konuşan Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Mehdi Taki, "Salahaddin'e bağlı Samarra ilçesi yakınında başlatılan operasyonda 13 DEAŞ unsuru öldürüldü." dedi.
Operasyonun dün bölgede görev yapan güvenlik güçlerini hedef alan saldırının ardından başlatıldığını kaydeden Taki, "Salahaddin ilinin çöl bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarına karşı başlatılan operasyon hafta sonuna kadar sürecek." diye konuştu.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu.
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