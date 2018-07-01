Irak'ta 3 DEAŞ militanı öldürüldü

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul vilayetine bağlı Mahmur ilçesi kırsalında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda en az 3 teröristin öldürüldüğü belirtildi.
Irak basınına konuşan Mahmur-Gwer Peşmerge Komutanlarından Sirvan Barzani, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Mahmur ilçesindeki Karaçoğ Dağı'nda gizlenen DEAŞ militanlarını hedef aldığını söyledi.
Barzani, koalisyon güçlerinin havadan destek verdiği Peşmerge'nin operasyonunda en az 3 militanın öldürüldüğünü ifade etti.
Bazı yerel medya organlarında ise, hava saldırısı sonrası Karaçoğ'daki sığınaklarda öldürülen DEAŞ militanlarına ait görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, DEAŞ'lı teröristlerin üzerinden ağır silahların çıktığı tespit ediliyor.
Mahmur ilçe merkezine yakın konumdaki Karaçoğ Dağı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentine ise yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunuyor.
Irak'ta tartışmalı bölgeler arasında yer alan Mahmur ilçesinde güvenliği büyük ölçüde Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler sağlarken, Peşmerge de yer yer kontrolü elinde tutuyor.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de Irak topraklarının DEAŞ'tan tamamen temizlendiğini duyurmuştu. Ancak Musul'un batısındaki sahra bölgeler başta olmak üzere Kerkük, Diyala, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin dağlık alanlarında DEAŞ'ın askeri varlığı devam ediyor.
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim
Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Herkes bu iddiaları konuşuyor
'Adil Öksüz' ihaneti! Yakalamamak için elinden geleni yapmış
Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları
Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama
Gümüşhane'de gece yarısı feci kaza!
Almanya ile Türkiye arasında yeni kriz! İzmir'deki Alman okulu kapatıldı!
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!
‘Reza Zarrab davası’nın hakimi: Artık Türkiye'ye gitmem mümkün değil
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum