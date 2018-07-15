Irak'ta 3 ilde sokağa çıkma yasağı

BASRA (AA) - Irak'ın Basra, Kerbela ve Necef illerinde, hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle düzenlenen gösterileri kontrol altına almak amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığında görevli, isminin açıklanmasını istemeyen bir subay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde Şiilerin yoğunlukta yaşadığı Basra, Kerbela ve Necef'te, gösterileri kontrol altına almak amacıyla ikinci bir uyarıya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Gösterilerin barışçıl olmayan bir hal aldığı ve güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkması muhtemel olayların önüne geçmek ve güvenliğin ve kamu mallarının korunması için böyle bir adımın atıldığı ifade ediliyor.

Basra, Babil, Kerbela ve Necef illerinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri sebebiyle bugün de gösteriler düzenlendi.

Bu çerçevede Kerbela kentinde yüzlerce göstericinin, hükümet karşıtı sloganlar atarak il meclis binasına zorla girdiği belirtildi.