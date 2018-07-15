Irak'ta 3 ilde sokağa çıkma yasağı

BASRA (AA) - Irak'ın Basra, Kerbela ve Necef illerinde, hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle düzenlenen gösterileri kontrol altına almak amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığında görevli, isminin açıklanmasını istemeyen bir subay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde Şiilerin yoğunlukta yaşadığı Basra, Kerbela ve Necef'te, gösterileri kontrol altına almak amacıyla ikinci bir uyarıya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.
Gösterilerin barışçıl olmayan bir hal aldığı ve güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkması muhtemel olayların önüne geçmek ve güvenliğin ve kamu mallarının korunması için böyle bir adımın atıldığı ifade ediliyor.
Basra, Babil, Kerbela ve Necef illerinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri sebebiyle bugün de gösteriler düzenlendi.
Bu çerçevede Kerbela kentinde yüzlerce göstericinin, hükümet karşıtı sloganlar atarak il meclis binasına zorla girdiği belirtildi.
- Irak'taki gösteriler
Irak'ın güney kentlerindeki hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri sebebiyle başlayan gösteriler sürüyor. Göstericiler bazı kentlerdeki Şii parti binalarını ateşe vermişti.
Irak'ın güneyinde başlayarak başkent Bağdat'a sıçrayan gösteriler nedeniyle hükümet şehirdeki internet erişimini kesmişti.
Basra halkı da işsizlik ve elektrik kesintilerini protesto etmek için pazar günü sokağa çıkmış, gösterilerde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu bir kişi başından vurularak hayatını kaybetmişti.
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