Irak'ta 3,8 milyon iç göçmen evlerine döndü

BAĞDAT (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle yerlerinden olan 5,8 milyon iç göçmenden yaklaşık üçte ikisinin evlerine döndüğü bildirildi.
Uluslararası Göç Örgütü'nün (İOM) raporuna göre, Irak'ta iç göçmenlerin sayısı 5,8 milyondan 2 milyona geriledi.
Raporda, Musul'un 1,4 milyon göçmenle en çok dönüş yaşanan vilayet olduğu belirtildi. Musul'u 1,2 milyon göçmenle Enbar, 534 bin göçmenle Salahaddin takip etti.
Bu yıl 590 bin kişinin evlerine geri döndüğü aktarılan raporda, bununla birlikte bazı önemli engeller nedeniyle dönüşlerin hızında düşüş olduğuna işaret edildi.
Rapora göre, dönüşlerin yaşandığı bölgelerdeki büyük yıkım, bunun yol açtığı barınma sorunu, güvenlik sıkıntıları ve iş imkânlarının azlığı bu engellerin başında geliyor.
Uluslararası Göç Örgütü, dönüş bölgelerinde halkın entegrasyonuna yardımcı olacak projelerin Irak hükümetiyle iş birliği halinde gerçekleştirileceğini bildirdi. Alt yapı çalışmaları, yaşam koşullarının desteklenmesi ve temel hizmetlere ulaşım imkânlarının sağlanması yürütülecek projeler arasında yer alıyor.
Irak hükümeti DEAŞ'ın yol açtığı büyük tahribatın imarı için 88 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirmişti.
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın üçte birine tekabül eden Musul, Enbar ve Salahaddin vilayetleriyle Diyala ve Kerkük'ün bir kısmını ele geçirmişti.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, bilançosu çok ağır olan askeri operasyonlar sonucu 18 Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki varlığının ortadan kaldırıldığını duyurmuştu.
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