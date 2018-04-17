Irak’ta 7 yabancı kadına DEAŞ üyeliğinden idam ve müebbet hapis cezası

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'taki Merkezi Ceza Mahkemesi'nin terör örgütü DEAŞ üyesi 7 yabancı kadın hakkında idam ve müebbet hapis cezasına hükmettiği bildirildi.
Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkezi Ceza Mahkemesi'nin, DEAŞ üyesi 3 Azeri, bir Kırgız kadın hakkında idam cezası, bir Fransız iki Rus kadın hakkında da müebbet cezası verdiği belirtildi.
Merkezi Ceza Mahkemesi, daha önce terör örgütü DEAŞ üyesi bir Alman vatandaşını idam cezasına çarptırmıştı.
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