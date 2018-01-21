HABER

Irak'ta Alman vatandaşı DEAŞ'lı kadına idam cezası

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 17:24 | Son Güncelleme 7 dakika önce

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'taki Merkezi Ceza Mahkemesi'nin terör örgütü DEAŞ üyesi bir Alman vatandaşı hakkında idam cezasına hükmettiği bildirildi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar yaptığı açıklamada, Merkezi Ceza Mahkemesi'ninIrak güvenlik güçlerine saldırmaktan yargılanan terör örgütü DEAŞ üyesi Almanya vatandaşı bir kadın hakkında idam cezası verdiğini belirtti.

Bayraktar, söz konusu kadının Fas asıllı olduğunu ve iki kızıyla Almanya'dan Suriye'ye oradan da Irak'a DEAŞ'a katılmak üzere geldiğini, kızlarını da terör örgütü üyeleri ile evlendirdiğini itiraf ettiğini aktardı.

Sözcü Bayraktar, idam cezasına çarptırılan teröristin Irak güvenlik güçlerine saldırı düzenleyen örgüte lojistik yardım sağladığını ifade etti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bitlis'ten son dakika acı haber: 5 şehit

Bitlis'ten son dakika acı haber: 5 şehit

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Rusya: ABD, Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışmayı kışkırtıyor

Rusya: ABD, Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışmayı kışkırtıyor

Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi

Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi

İlker Başbuğ'dan Zeytin Dalı Harekatı için ilk yorum

İlker Başbuğ'dan Zeytin Dalı Harekatı için ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaşar Yakış: Türkiye, Suriye'de ABD'yle çatışabilir

Yaşar Yakış: Türkiye, Suriye'de ABD'yle çatışabilir

İçişleri Bakanı Soylu Siirt'te

İçişleri Bakanı Soylu Siirt'te

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bunlar son çırpınışları...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bunlar son çırpınışları...

AB Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

AB Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.