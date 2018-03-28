Irak'ta Altunköprü Katliamı'nın 27. yılı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenlere yönelik "Altunköprü Katliamı"nın 27. yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Kekük'ün Altunköprü kasabasındaki anıtın önünde düzenlenen anma törenine, 27 yıl önce kurşuna dizilerek öldürülen 100'de fazla Türkmen'in yakınları ile çok sayıda Kerküklü katıldı.

Irak Türkmen Cephesi Altunköprü Büro Sorumlusu Adnan Zade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saddam Hüseyin döneminde Türkmenlerin verdiği varlık mücadelesi uğuruna canlarını feda eden 100'den fazla insanımızı rahmetle anıyoruz.'' dedi.

Türkmenlerin bugün elde etikleri siyasi ve kültürel hakların arkasında verilen bu kurbanlar olduğunu söyleyen Zade, ''Bugün Irak'taki varlığımızı bu toprakların altında yatanlara borçluyuz. Onları unutmamız mümkün değil.'' diye konuştu.

Öte yandan söz konusu katliamda 3 yakınını kaybeden Esin Mithat isimli Kerküklü, "Katliamın üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen kalbimizde hala ağır bir acı ve derin bir sızı var.'' dedi.

Altunköprü Katliamı'nda babasını kaybettiğini belirten Murat Saib ise şunları söyledi:

''Üzerinden yıllar geçse de sadece Türkmen oldukları için öldürülen bu insanlar unutulmayacaklar. Vatan ve bu topraklar uğruna ölümü göze alan bu insanların izinden gideceğiz ve onları örnek alacağız.''

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e bağlı askerler 28 Mart 1991'de Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabasında aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 102 Türkmeni infaz etmişti.