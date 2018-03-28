HABER

Irak'ta Altunköprü Katliamı'nın 27. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 16:27 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi Altunköprü Büro Sorumlusu Zade: "Saddam Hüseyin döneminde Türkmenlerin verdiği varlık mücadelesi uğuruna canlarını feda eden 100'den fazla insanımızı rahmetle anıyoruz" - Katliamda üç yakınını kaybeden Mithat: "Katliamın üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen kalbimizde hala ağır bir acı ve derin bir sızı var"

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenlere yönelik "Altunköprü Katliamı"nın 27. yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Kekük'ün Altunköprü kasabasındaki anıtın önünde düzenlenen anma törenine, 27 yıl önce kurşuna dizilerek öldürülen 100'de fazla Türkmen'in yakınları ile çok sayıda Kerküklü katıldı.

Irak Türkmen Cephesi Altunköprü Büro Sorumlusu Adnan Zade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saddam Hüseyin döneminde Türkmenlerin verdiği varlık mücadelesi uğuruna canlarını feda eden 100'den fazla insanımızı rahmetle anıyoruz.'' dedi.

Türkmenlerin bugün elde etikleri siyasi ve kültürel hakların arkasında verilen bu kurbanlar olduğunu söyleyen Zade, ''Bugün Irak'taki varlığımızı bu toprakların altında yatanlara borçluyuz. Onları unutmamız mümkün değil.'' diye konuştu.

Öte yandan söz konusu katliamda 3 yakınını kaybeden Esin Mithat isimli Kerküklü, "Katliamın üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen kalbimizde hala ağır bir acı ve derin bir sızı var.'' dedi.

Altunköprü Katliamı'nda babasını kaybettiğini belirten Murat Saib ise şunları söyledi:

''Üzerinden yıllar geçse de sadece Türkmen oldukları için öldürülen bu insanlar unutulmayacaklar. Vatan ve bu topraklar uğruna ölümü göze alan bu insanların izinden gideceğiz ve onları örnek alacağız.''

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e bağlı askerler 28 Mart 1991'de Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabasında aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 102 Türkmeni infaz etmişti.

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!
Nagehan Alçı'yı bu fotoğraflarla vurduNagehan Alçı'yı bu fotoğraflarla vurdu
AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altunköprü katliamı anma töreni Kerkük

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

7 teröristin öldürüldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

7 teröristin öldürüldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir tutuklandı!

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir tutuklandı!

1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!

1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!

Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu

Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.