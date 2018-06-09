Irak'ta bombalı saldırı: 1 ölü, 21 yaralı

DİYALA (AA) - Irak'ın doğusundaki Diyala kentinde bir pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.
Diyala'da görevli Yüzbaşı Habib eş-Şumari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Diyala kentine bağlı Halis ilçesinde bulunan bir pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.'' dedi.
Patlamanın şiddetiyle çevredeki bazı iş yerlerinde hasar oluştuğunu, dükkanların camlarının kırıldığını aktaran Şumari, "Pazar yerine önceden tuzaklanan bombanın uzaktan kumanda ile infilak ettirildiğini düşünüyoruz. Saldırının faillerinin yakalanması için çevrede geniş çaplı operasyon başlattık." diye konuştu.
Şumari ayrıca söz konusu saldırının askeri anlamda tamamen sona eren terör örgütü DEAŞ'ın kentin çevresinde gizlenen az sayıdaki unsurları tarafından gerçekleştirildiğini tahmin ettiklerini ifade etti.
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!
TSK Şırnak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!
Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
YPG'ye büyük şok! Sözde komutan patlamada öldü
İsmail Kahraman helallik istedi!
Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı
Kabe'de intihar!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Okuyucu Yorumları 0 yorum