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Irak'ta bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 03:08 | Son Güncelleme

Kerkük kentinde emniyet güçlerini hedef alan saldırıda bir alay komutanı yaşamını yitirdi

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde emniyet güçlerinin hedef alındığı bombalı saldırıda bir alay komutanının hayatını kaybettiği belirtildi.

Kerkük Emniyet Müdürlüğünde görevli Albay Hamid el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'e 45 kilometre uzaklıktaki Dakuk ilçesinde, İttihadiye Polis Teşkilatına bağlı emniyet güçlerine yönelik saldırıda, ismi açıklanmayan 16. Tugay 1. Alay Komutanı'nın hayatını kaybettiğini söyledi.

Ubeydi, saldırının emniyet güçlerinin bölgede tarama yaptığı sırada gerçekleştirildiğini kaydetti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkede 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu ancak örgüte bağlı uyuyan hücreler Irak'taki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Kerkük saldırı

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