Irak'ta çatışma

SALAHADDİN (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin ilinde Hazrec aşireti ile Haşdi Şabi'ye bağlı Asaib Ehli Hak Grubu arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Salahaddin Polisinden Teğmen Numan el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilin idari merkezi Tikrit'in 120 kilometre güneyindeki Ed-Duceyl ilçesinde Hazrec aşireti ile Asaib Ehli Hak Grubu arasında çatışma yaşandığını söyledi.
Cuburi bu çatışmanın, aşiret şeyhlerinden ikisinin Duceyl ilçesi girişinde sahte kontrol noktası kuran silahlı kişilerce kaçırılması üzerine çıktığını ifade etti.
Aşiretin, Asaib Ehli Hak Grubu'nu, şeyhlerini kaçırmakla suçladığını aktaran Cuburi, çatışmaların hala yer yer devam ettiğini duyurdu ancak can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.
Cuburi, emniyet güçlerinin ilçede kontrolü sağlamaya çalıştığını ve bu amaçla sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini sözlerine ekledi.
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