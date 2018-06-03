Irak'ta DEAŞ'ın bir elebaşı yakalandı

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın bir üst düzey sorumlusunun yakalandığı bildirildi.

Musul Emniyet Müdürü Tuğgeneral Hamad Namis el-Ceburi, basına yaptığı açıklamada, istihbarat üzerine harekete geçen emniyet güçlerinin DEAŞ'ın üst düzey kadrosundan Vacide Casim Nuh'u Musul'un güneybatısındaki El-Memun ilçesinde saklandığı yerde yakaladıklarını söyledi.

Ceburi, söz konusu kadın teröristin Musul'un güneybatısındaki çetelerin elebaşı olduğunu belirtti.

Irak güvenlik güçleri, Musul'un DEAŞ'tan geri alındığı Temmuz 2017'den bu yana örgüt mensuplarını ve örgütle bağlantılı kişileri yakalamak için operasyonlar düzenliyor.

