Irak'ta DEAŞ'ın sözde El-Cezire Valisi öldürüldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın El-Enbar ilinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde El-Cezire Valisi Abdullah eş-Şemri'nin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, koalisyon güçleri tarafından Ramadi kentinin batısındaki Ratbe sınırlarında düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'ın sözde El-Cezire Valisi Abdullah eş-Şemri'nin öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Şemri'nin, örgütün, "El-Cezire" olarak bilinen Enbar'ın çöl bölgesindeki operasyonlarını yöneten üst düzey sorumlularından olduğu kaydedildi.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu ancak bölgede DEAŞ'a bağlı bazı uyuyan hücrelerin varlığı biliniyor.
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