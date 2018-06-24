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Irak'ta DEAŞ'ın sözde El-Cezire Valisi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 03:02 | Son Güncelleme

Irak'ta DEAŞ'ın sözde El-Cezire Valisi öldürüldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın El-Enbar ilinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde El-Cezire Valisi Abdullah eş-Şemri'nin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, koalisyon güçleri tarafından Ramadi kentinin batısındaki Ratbe sınırlarında düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'ın sözde El-Cezire Valisi Abdullah eş-Şemri'nin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Şemri'nin, örgütün, "El-Cezire" olarak bilinen Enbar'ın çöl bölgesindeki operasyonlarını yöneten üst düzey sorumlularından olduğu kaydedildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu ancak bölgede DEAŞ'a bağlı bazı uyuyan hücrelerin varlığı biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak sözde El-Cezire Valisi Abdullah eş-Şemri

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