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Irak'ta DEAŞ'la bağlantılı oldukları iddia edilen kadınlara cinsel istismar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı oldukları iddia edilen kadın ve çocukların yaşadıkları sığınma kamplarında insani yardımlardan mahrum bırakıldığı ve evlerine dönmelerine izin verilmediğini, bazı kadınların ise cinsel istismara maruz kaldığını duyurdu

ERBİL (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen kadın ve çocukların yaşadıkları sığınma kamplarında insani yardımlardan mahrum bırakıldığı, evlerine dönmelerine izin verilmediği ve bazı kadınların ise cinsel istismara maruz kaldığı belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün yayımladığı raporda, "Irak'ta DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen kadın ve çocuklara, yaşadıkları sığınma kamplarında güvenlik güçleri, kamp yöneticileri veya yerel yetkililer tarafından yaygın bir şekilde ayrımcılık yapıldığı" ifade edildi.

- "Böylesi aşağılayıcı bir toplu cezalandırma yöntemi gelecekte şiddete yol açabilir"

Kadınlara yönelik cinsel istismarın gerçekleştiği 8 kampın ziyaret edildiği belirtilen raporda, açıklamalarına yer verilen Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu Direktörü Lynn Maalouf, şunları kaydetti:

"Irak'ta DEAŞ'a karşı savaş sona ermiş olabilir ancak Iraklıların ıstırabı bitmedi. DEAŞ ile bağlantılı oldukları tahmin edilen kadın ve çocuklar, işlemedikleri suçlardan dolayı cezalandırılıyor. Kendi toplumlarından çıkarılan bu ailelerin dönecek ne bir yeri ve ne de kimsesi var. Onlar (kadın ve çocuklar), kamplarda mahsur kalmış, izole edilmiş, yiyecek, su ve diğer temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmış durumda. Böylesi aşağılayıcı bir toplu cezalandırma yöntemi gelecekte şiddete yol açabilir. Irak'ın ivedilikle ihtiyacı olduğu barış ve istikrar bu şekilde temin edilemez."

- Kamplardaki kadınlar fuhuşa zorlanıyor

Raporda ayrıca örgütün ziyaret ettiği kamplardaki kadınların güvenlik güçleri, silahlı muhafızlar veya milislerin cinsel istismarına maruz kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ve söz konusu kadınların para karşılığı yahut baskıyla fuhuşa zorlandığı aktarıldı.

Kamptaki kadınların tecavüze uğrama riskinin de oldukça yüksek olduğu kaydedilen raporda, kendileriyle birebir görüşülen 4 kadının, "söz konusu kamplarda silahlı kişiler, kamp yetkilileri veya diğer kamp sakinleri tarafından tecavüz edilen kadınların durumuna bizzat tanıklık ettiklerini ve haykırışlarını duyduklarını anlattığı" aktarıldı.

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