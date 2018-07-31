Irak'ta elektrik hatlarına yönelik saldırılar endişe yaratıyor

KERKÜK (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elektrik santralleri ve yüksek gerilim hatlarına yönelik saldırılarının ülkenin kuzey bölgelerine de sıçraması endişeye yol açtı.

Irak Elektrik Bakanlığı Kuzey Bölge Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Halid Nezar, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, "Irak genelinde elektrik gerilim hatları ve santrallerine yönelik terör saldırılarının artması endişe yaratmaya başladı." dedi.

Saldırılarda ülkenin kuzeyindeki Kerkük, Musul, Erbil hattının hedef alınmasının kasıtlı olduğunu belirten Nezar, "Terör saldırıları ülkenin güneyinden kuzeye sıçramaya başladı. Kentler arası ulusal elektrik ağına yönelik saldırıların arkasında çirkin hedefler var." diye konuştu.

Nezar, Kerkük-Erbil arasında bir yüksek gerilim hattına düzenlenen sabotaj nedeniyle iki kent arasındaki köylerin elektriksiz kaldığını, bakanlık olarak en kısa sürede onarım çalışmalarını başlatacaklarını aktardı.

Bu tür saldırıların önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Nezar, "Güvenlik güçlerinin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesinin yanında vatandaşların da şüphelendikleri gelişmeleri ihbar ederek polis ve güvenlik birimlerine destek olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.