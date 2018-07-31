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Irak'ta elektrik hatlarına yönelik saldırılar endişe yaratıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 15:31 | Son Güncelleme

Irak'ta elektrik hatlarına yönelik saldırılar endişe yaratıyor

KERKÜK (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elektrik santralleri ve yüksek gerilim hatlarına yönelik saldırılarının ülkenin kuzey bölgelerine de sıçraması endişeye yol açtı.

Irak Elektrik Bakanlığı Kuzey Bölge Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Halid Nezar, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, "Irak genelinde elektrik gerilim hatları ve santrallerine yönelik terör saldırılarının artması endişe yaratmaya başladı." dedi.

Saldırılarda ülkenin kuzeyindeki Kerkük, Musul, Erbil hattının hedef alınmasının kasıtlı olduğunu belirten Nezar, "Terör saldırıları ülkenin güneyinden kuzeye sıçramaya başladı. Kentler arası ulusal elektrik ağına yönelik saldırıların arkasında çirkin hedefler var." diye konuştu.

Nezar, Kerkük-Erbil arasında bir yüksek gerilim hattına düzenlenen sabotaj nedeniyle iki kent arasındaki köylerin elektriksiz kaldığını, bakanlık olarak en kısa sürede onarım çalışmalarını başlatacaklarını aktardı.

Bu tür saldırıların önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Nezar, "Güvenlik güçlerinin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesinin yanında vatandaşların da şüphelendikleri gelişmeleri ihbar ederek polis ve güvenlik birimlerine destek olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Nezar, terör örgütünün bu saldırılarla, zaten sorunlarla boğuşan ülkenin istikrarını hedef aldığını kaydetti.

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab el-Muderris, 6 Temmuz'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, biriken borçlar sebebiyle İran'ın, Irak'a bin megavatlık elektrik akışını durdurmasıyla Meysan, Zikar ve Basra illerinde elektrik kesintilerinin süresinin daha da uzadığını ifade etmişti.

İran'ın, borçlarını ödeyemeyen Irak'a verdiği elektriği kesmesi, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bırakmıştı. Bu durum hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı bölgede halkın protestolarına neden olmuştu.

İşsizlik sorunuyla başlayan ve elektrik kesintileriyle daha da tırmanan gösteriler, Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa süre sonra 14 Temmuz'da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

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