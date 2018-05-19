Irak’ta genel seçimlerin kesin sonuçları açıklandı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerin kesin sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'ın desteklediği koalisyon birinci çıktı.
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Daire Başkanı Riyad Bedran, Bağdat'ta komiserlik binasında düzenlediği basın toplantısında, kesin sonuçlara göre ülkede birinciliği Sadr’ın elde ettiğini bildirdi. Sadr'ın desteklediği Sairun koalisyonu 329 sandalyeli mecliste 54 milletvekili kazandı.
Bedran, Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri liderliğindeki Fetih koalisyonunun 47 sandalye ile ikinci, Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığındaki Nasır koalisyonunun da 42 sandalye ile üçüncü olduğu bilgisini paylaştı.
Türkmenler ise Kerkük'te 3 sandalye kazandı. Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) 25, Kürdistan Yurtseverler Birliği 17, Goran da 5 sandalye elde etti.
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