Irak'ta geniş çaplı DEAŞ operasyonu

KERKÜK (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Kerkük ilinde başlatılan operasyon kapsamında 6 DEAŞ militanının öldürüldüğü belirtildi.
Irak Federal Polis Komutanı Korgeneral Raid Cevdet yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneybatısında terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan operasyon kapsamında 6 militanın öldürüldüğünü, şüpheli 15 kişinin yakalandığını ve 5 askeri aracın kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.
Cevdet, federal güçlerin ayrıca, 48 bombayı etkisiz hale getirdiğini, DEAŞ'a ait 24 tünel ile eğitim merkezini kullanılamaz hale getirdiğini ve mühimmatlarına el koyduğunu kaydetti.
Kerkük Polisi'nden Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi ise Irak ordusuna ait uçakların, Kerkük-Salahaddin sınırındaki dağlarda DEAŞ'a ait mevzileri bombaladığını, saldırıda terör örgütü saflarında can ve mal kaybı yaşandığını ifade etti.
DEAŞ'ın haziran sonlarında söz konusu bölgede kaçırdığı 8 güvenlik gücü mensubunu infaz etmesinin ardından 4 Temmuz'da Kerkük-Diyala karayolu ve çevresinde geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.
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