Irak'ta görevden uzaklaştırılan Elektrik Bakanına seyahat yasağı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta süren elektrik hizmetindeki aksaklıklardan dolayı görevinden uzaklaştırılan Elektrik Bakanı Kasım el-Fehdavi'ye yurt içi ve yurt dışı seyahat yasağı getirildi.
Başkent Bağdat'ta emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ta yolsuzlukları araştırma görevi yürüten Şeffaflık Kurumu tarafından hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları bitinceye dek görevinden uzaklaştırılan Fehdavi hakkında yurt içi ve yurt dışı seyahat yasağı getirilmesi kararı alındı.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, bugün Sünni Arap kökenli Fehdavi'yi ülkedeki elektrik hizmetindeki aksaklıklar nedeniyle hakkında soruşturma bitinceye kadar görevinden uzaklaştırmıştı.
İran'ın, borçlarını ödeyemeyen Irak'a verdiği elektriği kesmesi, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bırakmıştı. Bu durum hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı bölgede halkın protestolarına neden olmuştu.
İşsizlik sorunuyla başlayan ve elektrik kesintileriyle daha da tırmanan gösteriler, Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa süre sonra 14 Temmuz'da başkent Bağdat'a sıçramıştı.
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