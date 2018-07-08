Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 1 ölü, 3 yaralı

BASRA (AA) - Irak'ın güneyindeki Basra kentinde, "işsizlik ve elektrik kesintilerini" protesto etmek için gösteri düzenleyen kalabalığa güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan polis yetkilisi Yüzbaşı Sermed Hüseyin, güvenlik güçlerinin Basra'nın kuzeyindeki Bahla bölgesinde istihdam ve elektrik hizmetinin iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenleyen grubu dağıtmak için kalabalığa ateş açtığını söyledi.

Hüseyin, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu göstericilerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, yaralanan 3 kişinin ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Iraklı polis yetkilisi Hüseyin ayrıca olayın petrol şirketlerine giden karayolu üzerinde gerçekleştiğini ve yolun göstericiler tarafından kapatılmak istendiğini kaydetti.

Gelirinin büyük kısmını petrolden elde eden Irak'ın, ihraç ettiği ham petrolün yaklaşık yüzde 80'ini Basra'da bulunan petrol kuyularından çıkardığı belirtiliyor.

Basra sakinleri ise yıllardır bölgelerinde faaliyet gösteren petrol şirketlerinde yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini talep ediyor. Basralılar ayrıca hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı bu günlerde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden de şikayet ediyor.

Basra başta olmak üzere Irak'ın güneyindeki Zikar ve Misan vilayetlerine elektrik veren İran, geçen perşembe günü herhangi bir gerçekçe göstermeksizin bin megavatlık elektriği kesmişti.

