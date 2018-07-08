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Irak'ta göstericilerin üzerine ateş açılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 14:24 | Son Güncelleme

Basra'da 1 göstericinin öldüğü, 3'ünün yaralandığı olayla ilgili Irak İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı

BAĞDAT (AA) - Irak İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneyinde işsizlik ve elektrik kesintilerini protesto eden grubun üzerine güvenlik güçlerince ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bakanlık Sözcüsü Tümgeneral Said Main, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Kasım el-Araci'nin Basra vilayetinde meydana gelen olayın incelenmesi için ivedi bir şekilde soruşturma komisyonu kurulması talimatı verdiğini ifade etti.

Main, soruşturma komisyonu tarafından en kısa zamanda olaydaki kusurların ortaya çıkarılacağını kaydetti.

Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra kentinde bazı vatandaşlar bugün, işsizlik ve İran'dan gelen elektriğin kesilmesinden kaynaklı sıkıntılara tepki göstermek amacıyla eylem düzenlemişti. Güvenlik güçlerinin, grubu dağıtmak için ateş açması sonucu 1 gösterici hayatını kaybetmiş, 3'ü yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Basra ırak Irak İçişleri Bakanı Kasım el-Araci

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