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Irak'ta gösteriler yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 23:05 | Son Güncelleme

Bağdat'ın yanı sıra Basra, Kerbela, Zikar, Divaniye, Musanna ve Necef kentlerinde binlerce kişi hükümeti protesto etti

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra ülkenin orta ve güneyindeki Basra, Kerbela, Zikar, Divaniye, Musanna ve Necef kentlerinde binlerce kişi "başkanlık sistemine geçilmesi, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, istihdam olanaklarının artırılması ve yolsuzlukla mücadele" talebiyle gösteri düzenledi.

Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler, parlamenter sistemin kaldırılarak başkanlık sistemine geçilmesi için gereken anayasal düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Gösterinin düzenlendiği bölgedeki ana cadde, emniyet güçleri tarafından kapatılırken hükümet merkezi ile yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye giden köprülerde de yoğun güvenlik önlemleri alınması dikkati çekti.

- "Parlamenter sistemde krizlerden başka bir şey elde edemedik"

AA muhabirine konuşan Fettah el-Ubeydi isimli gösterici, "Bugünkü en önemli talebimiz ülke yönetimi için başkanlık sisteminin benimsenmesidir. 15 yıllık parlamenter sistemde krizler ve ülkenin kötüye gitmesinden başka bir şey elde edemedik." dedi.

Taleplerinin yerine getirilmesi konusunda kararlı olduklarını göstermek için bugün burada toplandıklarını belirten Ubeydi, hükümetin eylemcilerin taleplerini yerine getirmediğini sadece vaatlerde bulunarak durumu kontrol altına almaya çalıştığını söyledi.
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- Basra'daki petrol sahası önünde protesto çadırları

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde de yüzlerce kişi ülkenin en büyük petrol sahalarından "Garb Kurne 1"in yakınında gösteri düzenledi.

ABD'li Exxon Mobil şirketi tarafından iletilen petrol sahasının önüne göstericiler yüzlerce protesto çadırı kurdu.

Tahir el-Kenani isimli gösterici, bugün yapılanın, ordu tarafından geçen salı günü dağıtılan 5 günlük protestoyu yeniden başlatma girişimi olduğunu söyledi.

Kenani, göstericilerin hükümetin vaatlerine sadık kaldığına inanmadığını ifade etti.

İran'ın, borçlarını ödeyemeyen Irak'a verdiği elektriği kesmesi, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bırakmıştı. Bu durum hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı bölgede halkın protestolarına neden olmuştu.

İşsizlik sorunuyla başlayan ve elektrik kesintileriyle daha da tırmanan gösteriler, Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa süre sonra 14 Temmuz'da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Irak parlamentosunun İnsan Hakları Yüksek Komiserliği verilerine göre gösterilerde 14 kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı.

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