Irak'ta gösterilerin başladığı Basra iline 3 milyar dolar

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Basra ilinde başlayan ve ülkenin güneyindeki diğer illere yayılan gösteriler devam ederken, Başbakan Haydar el-İbadi'nin, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla Basra'ya yaklaşık 3 milyar dolar tahsis edilmesine karar verdiği bildirildi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "İbadi'nin, su, elektrik ve sağlık hizmeti alanlarında kullanılmak üzere Basra'ya acilen 3 milyar dolar tahsis edilmesine karar verdiği" belirtildi.

Adam kayırmacılıktan uzak adil bir sistemde işsizlerin yerleştirilmesi, konut, okul ve hizmet sektörlerinde inşaat yatırımlarının hızlandırılması ve nehir sularıyla ilgili bir takım kararların daha alındığı ifade edilen açıklamada ayrıca İbadi'nin, El-Necef Havaalanı Yönetim Kurulu'nun feshedilmesine karar verdiği bilgisi paylaşıldı.

Dün akşam Necef'te toplanan göstericiler, Necef Havaalanı'nı basarak, siyasi partilerin havaalanının gelirlerini kontrol altına aldığı iddiasıyla, havaalanı müdürünün görevinden alınmasını ve söz konusu gelirlerin kente yönelik hizmetlere aktarılmasını talep etmişti.