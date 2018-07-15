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Irak'ta gösterilerin başladığı Basra iline 3 milyar dolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 02:51 | Son Güncelleme

Başbakan Haydar el-İbadi, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla Basra'ya yaklaşık 3 milyar dolar tahsis edilmesine karar verdi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Basra ilinde başlayan ve ülkenin güneyindeki diğer illere yayılan gösteriler devam ederken, Başbakan Haydar el-İbadi'nin, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla Basra'ya yaklaşık 3 milyar dolar tahsis edilmesine karar verdiği bildirildi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "İbadi'nin, su, elektrik ve sağlık hizmeti alanlarında kullanılmak üzere Basra'ya acilen 3 milyar dolar tahsis edilmesine karar verdiği" belirtildi.

Adam kayırmacılıktan uzak adil bir sistemde işsizlerin yerleştirilmesi, konut, okul ve hizmet sektörlerinde inşaat yatırımlarının hızlandırılması ve nehir sularıyla ilgili bir takım kararların daha alındığı ifade edilen açıklamada ayrıca İbadi'nin, El-Necef Havaalanı Yönetim Kurulu'nun feshedilmesine karar verdiği bilgisi paylaşıldı.

Dün akşam Necef'te toplanan göstericiler, Necef Havaalanı'nı basarak, siyasi partilerin havaalanının gelirlerini kontrol altına aldığı iddiasıyla, havaalanı müdürünün görevinden alınmasını ve söz konusu gelirlerin kente yönelik hizmetlere aktarılmasını talep etmişti.

Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler daha sonra Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı. Meysan kentindeki dünkü gösterilerde güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

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3 milyar dolar Basra ırak

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