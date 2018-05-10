Irak'ta güvenlik güçlerinin oy verme işlemi tamamlandı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta güvenlik güçlerinin genel seçim için oy verme işlemi sona erdi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, güvenlik güçlerinin oy kullanması için ülke genelinde sabah erken saatlerde kurulan sandıkların kapandığını ve oy verme işleminin sona erdiğini duyurdu.

Bazı kentlerde güvenlik güçlerinin oy verme işlemi sırasında sandık başında kullanılan elektronik cihazlarda arıza yaşanmıştı. Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, gelen şikâyetler üzerine oy kullanamayanların cumartesi yeniden oy kullanabileceğini bildirmişti.

- Siviller cumartesi günü oy kullanacak

Irak'ta güvenlik güçleri dışındaki vatandaşlar cumartesi günü sandığa gidecek.

Öte yandan Irak dışında Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde bulunan gurbetçiler de bu sabahtan itibaren oylarını kullanmaya başladı. Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanma işlemi yarın tamamlanacak.

37 milyon nüfuslu Irak'ta, 12 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek genel seçimlerde, 24 milyon seçmen oy kullanma yetkisine sahip.

Bu seçimler, terör örgütü DEAŞ sonrası yapılacak ilk, ABD işgalinin ardından gerçekleştirilen 5. seçim olma özelliğini taşıyor.

