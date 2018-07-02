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Irak'ta hâlâ 20 binden fazla DEAŞ'lı olduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 10:04 | Son Güncelleme

Irak'ta hâlâ 20 binden fazla DEAŞ'lı olduğu iddiası

ERBİL (AA) - Irak'ta Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis, ülke genelinde hâlâ 20 binden fazla terör örgütü DEAŞ mensubu bulunduğunu iddia etti.

Irak'ta yerel bir televizyon kanalına konuşan Mühendis, merkezi hükümetin DEAŞ'a karşı zafer ilan ettiği Aralık 2017'den sonraki performansını eleştirdi.

Terör örgütünün Irak'taki askeri varlığının devam ettiğini savunan Mühendis, ülke genelinde hâlen 20 ila 24 bin DEAŞ'lı terörist olduğunu ve bunların 6 bininin sahada aktif şekilde hareket ettiğini öne sürdü.

Haşdi Şabi Komutanı Mühendis, ülkede faal olan teröristlerin, insan kaçırma ve öldürme gibi eylemler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Mühendis'in açıklamasının, Irak'ta Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın, geçen perşembe günü, kendisine bağlı ve Haşdi Şabi bünyesindeki Seraya es-Selam'da (Barış Tugayları) görev yapan birliklerinin çoğunu feshetme kararından sonra gelmesi dikkati çekti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın üçte birine tekabül eden Musul, Enbar ve Salahaddin vilayetleriyle Diyala ve Kerkük'ün bir kısmını ele geçirmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, uluslararası koalisyon güçlerinin destek verdiği operasyonlar sonucu 18 Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki varlığının ortadan kaldırıldığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Haşdi Şabi ırak

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