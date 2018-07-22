Irak'ta hava saldırısı : 15 DEAŞ üyesi öldürüldü

DİYALA (AA) - Irak'a ait savaş uçaklarının, ülkenin doğusundaki Diyala kentinde düzenlediği hava saldırısında 15 DEAŞ militanının öldürüldüğü bildirildi.
Diyala polis gücünde görevli yüzbaşı Habib eş-Şemmeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup teröristin bölgede saldırı düzenleyeceğine ilişkin alınan istihbarata dayanarak hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.
Şemmeri, ''Irak Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının Diyala kentinin kuzeydoğusunda düzenlediği hava saldırısında 15 DEAŞ militanı öldürüldü.'' dedi.
Yüzbaşı Şemmeri, hava saldırısında ayrıca DEAŞ militanlarına ait 3 aracın da imha edildiğini dile getirdi.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu. Ancak örgüte bağlı uyuyan hücreler Irak'taki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifa mı etti? Meral Akşener'in istifa iddiası gündeme bomba gibi düştü
1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep
Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı
Angelina Jolie’ye benzemek istemişti! Gerçek hali böyleymiş
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
MHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler var
Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti
Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum