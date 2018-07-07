Irak'ta iki Filipinli kaçırıldı

KERKÜK (AA) - Irak'ta Kerkük-Bağdat kara yolu üzerinde, Filipinler vatandaşı iki kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük-Bağdat kara yolu üzerinde minibüsle Bağdat'tan Erbil'e giderken Filipinler vatandaşı iki kişi kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.'' dedi.

Olayı henüz kimsenin üstlenmediğini söyleyen Kemal, yolcu minibüsünde bulunan Filipinlilerin indirildiğini ve bilinmeyen bir yere götürüldüklerini ifade etti.

Kemal, güvenlik güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığını kaydetti.

