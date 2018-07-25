Irak'ta internet kesintisi giderildi

BAĞDAT/ERBİL (AA) - Irak İletişim Bakanlığı, ülke genelindeki internet kesintisinin giderildiğini açıkladı. Başkent Bağdat ve güney kentlerinde ise internet erişim hızı hâlâ düşük.
Irak İletişim Bakanlığı Sözcüsü Hazım Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık teknik heyetinin ülkedeki internet kesintisine neden olduğunu ileri sürdüğü "kablo arızalarını" giderdiğini ifade etti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Ümit Sabah da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir tüm ülkede kısıtlanan internet erişiminin Irak merkezi hükümetinin talimatıyla yeniden normale döndüğünü söyledi.
Söz konusu kararın kalıcı olarak verildiğini belirten Sabah, "Şu andan itibaren IKBY'deki internet şirketlerini bilgilendiriyoruz. Şirketler, önceden olduğu gibi internet erişimini açacaklar." dedi.
Öte yandan, başkent Bağdat'ta internet erişim hızı hâlâ düşük. Yerel kaynaklar, gösterilerin meydana geldiği güney kentlerinde de erişimin şu anda eski hızında olmadığını belirtiyor.
Irak'ın güneyinde başlayarak başkent Bağdat'a sıçrayan gösteriler nedeniyle hükümet 14 Temmuz'da internet erişimini kesmişti.
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