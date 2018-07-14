Irak'ta internet kesintisi sürüyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ta, hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri yüzünden gösteriler devam ederken, ülke yönetiminin dünden itibaren başvurduğu internete erişim yasağı da sürüyor.

Irak hükümeti, başkent Bağdat ve güney kentlerinde gösteriler sürerken internet erişimini yasakladı. Şu ana kadar hiçbir gösterinin yaşanmadığı Kerkük'te de internete erişim yasağı uygulandı.

Şiddet ve terör olaylarının yıprattığı Iraklılar internete erişimin yasaklanmasına tepki gösterirken, hükümetten söz konusu yasağa ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

AA muhabirine konuşan Bağdatlı Ali Cebbar, "Hükümet göstericilerin meşru taleplerine karşı tek çözümü internet kesintisinde buluyor. Bu ülkede bu kadar aciz bir yönetim var." dedi.

Öte yandan, Irak güvenlik güçleri de Bağdat sokaklarında ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri aldı.

Bağdat'ın sokak ve caddelerinde güvenlik güçlerinin yanı sıra özel timlerin de varlığı göze çarparken, başkentteki birçok ana caddede askeri araçlar ve tankların konuşlanması da dikkati çekiyor.