Irak'ta intihar saldırısı

ENBAR (AA) - Irak'ın El-Enbar vilayetinde bir parti binasını hedef alan intihar saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Enbar Emniyet Müdürlüğünde subay Ahmed ed-Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramadi kentinin Hit ilçesinde El-Hal Partisi binasını hedef alan intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi.
Saldırıda bir polisin öldüğünü, 9 sivilin yaralandığını belirten Duleymi, yaralılar arasında 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde adaylığını koyan Zeyneb Abdulhamid'in de olduğunu ifade etti.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Antalya'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı
İğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti
İlber Ortaylı: Bunlar hem cahil, hem de geri zihinli
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?
Korkunç cinayette yasak aşk iddiası
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum