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Irak'ta intihar saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 02:14 | Son Güncelleme

Enbar ilinde El-Hal Partisi binasını hedef alan intihar saldırısında bir polis öldü, 9 sivil yaralandı - Yaralılar arasında mayısta yapılacak genel seçimlerde adaylığını koyan Zeyneb Abdulhamid'in de olduğu belirtildi

ENBAR (AA) - Irak'ın El-Enbar vilayetinde bir parti binasını hedef alan intihar saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Enbar Emniyet Müdürlüğünde subay Ahmed ed-Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramadi kentinin Hit ilçesinde El-Hal Partisi binasını hedef alan intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda bir polisin öldüğünü, 9 sivilin yaralandığını belirten Duleymi, yaralılar arasında 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde adaylığını koyan Zeyneb Abdulhamid'in de olduğunu ifade etti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak intihar saldırısı

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