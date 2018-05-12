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"Irak'ta ittifak olmadan kurulacak hükümetin başarılı olacağını zannetmiyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 08:31 | Son Güncelleme

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani: - "Irak'ta önceki hükümetler, Kürtler gibi etnik unsurlar göz önünde bulundurularak siyasi ittifakla kuruldu. Irak'ta siyasi ittifak olmadan kurulacak bir hükümetin başarılı olacağını zannetmiyorum"

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, ülkede bugün gerçekleştirilen genel seçime ilişkin, "Irak'ta önceki hükümetler, Kürtler gibi etnik unsurlar göz önünde bulundurularak siyasi ittifakla kuruldu. Irak'ta siyasi ittifak olmadan kurulacak bir hükümetin başarılı olacağını zannetmiyorum." dedi.

Barzani, Erbil'deki yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı otelde oyunu kullandıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, ülkede yaşayan tüm unsurlar için tarihi ve önemli bir gün olduğunu söyledi.

Barzani, "Irak halkı demokratik bir şekilde sandık başına giderek meclisteki temsilcilerini seçecek. Kürdistan Bölgesi halkının, çok ciddi bir şekilde sandık başına gidip oylarını kullanmalarını temenni ediyorum." diye konuştu.

"Irak'ta herhangi bir siyasi partinin, herhangi bir koalisyona gitmeden hükümeti tek başına kuramadığı malum ve bunu herkes biliyor." ifadelerini kullanan Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize göre Irak'ta çoğunlukta oy alanların hükümeti kurması, ülkenin çıkarına değil. Irak'ta önceki hükümetler, Kürtler gibi etnik unsurlar göz önünde bulundurularak siyasi ittifakla kuruldu. Irak'ta siyasi ittifak olmadan kurulacak bir hükümetin başarılı olacağını zannetmiyorum."

Barzani, Erbil ve Bağdat'ın da 2005 yılından bu yana geçmişten çok iyi ders almaları gerektiğine dikkati çekti.

Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların her iki taraf için de tecrübe olduğunu ifade eden Barzani, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Taraflar arasında yaklaşık 12 yıldır çözülemeyen sorunların, artık alınan tecrübeler doğrultusunda diyalog masası ve görüşmelerle çözülmesini temenni ediyorum. Şu anda Irak'ta tamamen yeni bir sürece girildi. Bu süreç DEAŞ'ın tamamen ortadan kaldırılmasıyla başladı. Bu süreçte daha çok altyapı hizmetleri ve iktisadi konulara tam bir önemin verilmesi sürecidir. Bu ülkede siyasi istikrar oluşmalıdır.

Erbil ve Bağdat arasındaki sorunlar çözülmediği müddetçe Irak'a siyasi istikrarın geleceği kanaatinde değiliz. Bu yüzden geçmiş yıllar her iki taraf için bir ders olmalı ve sorunları diyalogla çözmeliyiz."

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Anahtar Kelimeler:
Barzani Erbil IKBY ırak

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