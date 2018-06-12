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Irak'ta Kanada-Peşmerge ortaklığı resmen sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 05:27 | Son Güncelleme

Kanada Genelkurmay Başkanı General Jonathan Vance, Kanada özel kuvvetler personelinin Irak'ta 3 yılı aşkın bir süredir Peşmergelerle yürüttüğü ortaklığın bittiğini duyurdu - General Vance: - "Bu planın nihai amacı, Irak ordusunun, Peşmergelerin ve koalisyon güçlerinin Musul'u DEAŞ'ten geri almasına yardım etmesiydi. Bu amaca ulaşıldığına göre, silahların Kürtlere aktarılmasına gerek kalmadı"

OTTAWA (AA) - Kanada'nın 3 yıldan fazla bir süredir Irak'ta Peşmergelerle yürüttüğü askeri ortaklığın resmen sona erdiği açıklandı.

Kanada Genelkurmay Başkanı General Jonathan Vance, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sonbaharda Irak ordusu ile Peşmergeler arasında yaşanan çatışma üzerine tüm askeri yardımların askıya alındığını söyledi.

General Vance, 3 yıldan fazla bir süredir Peşmergelerle çalışan Kanadalı özel kuvvetler personelinin yürüttüğü ortaklığın da Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması nedeniyle resmen bittiğini doğruladı.
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- "Silah vermeye gerek kalmadı"

Ayrıca Vance, yeni durum üzerine Kanada'nın Kürt güçlerini silahlandırma planına devam etmesinin artık mümkün olmadığını ifade etti.

Federal hükümetin Irak'taki DEAŞ militanlarıyla savaşan Kürt güçlerine milyonlarca dolar değerinde ağır silah vermesine gerek kalmadığını vurgulayan Vance, "Bu planın nihai amacı, Irak ordusunun, Peşmergelerin ve koalisyon güçlerinin Musul'u DEAŞ'ten geri almasına yardım etmesiydi. Bu amaca ulaşıldığına göre, silahların Kürtlere aktarılmasına gerek kalmadı. Silahları göndermemiz bir mecburiyetti, misyonun amacına ulaşması için bir zorunluluk meselesiydi ancak bu durum ortadan kalktı." dedi.

Kanada hükümeti geçen yıl bölgedeki DEAŞ unsurlarının ortadan kaldırılması misyonunun bir parçası olarak Peşmerge güçlerine tüfek, makineli tüfek, bomba atar ve anti-tank füzeleri gibi ağır silahlar verileceğini duyurmuştu.

- Ağır silahlar Montreal'deki depolarda

Peşmergelere verilmesi planlanan ağır silahların, halen Montreal'deki Kanada Silahlı Kuvvetleri tedarik deposunda muhafaza edildiği belirtildi.

Sevkiyatın, Kürtlerin Kuzey Irak'ta başlattığı sözde bağımsızlık süreci üzerine durdurulduğu da ortaya çıktı.

Bu arada, Kanada ana muhalefet partisi Muhafazakarların lideri Andrew Scheer, Peşmergeler için hazırlanan silahların Ukrayna’ya verilmesi önerisinde bulundu. Scheer 9,5 milyon dolar değerinde olduğunu ifade ettiği silah ve teçhizatın depolarda tozlanması yerine bir an önce Ukrayna'ya gönderilmesini istedi.

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