Irak'ta kayıp 62 Peşmerge'nin akıbeti bilinmiyor

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü DEAŞ ile girdikleri çatışmalarda yakalanıp alıkonulan 62 Peşmerge'nin akıbeti hakkında bilgileri olmadığını belirtirken, yakınları ise Peşmergelerin Irak merkezi hükümetinin elinde olduğu yönündeki iddiaların araştırılmasını istiyor.

IKBY Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Helgurd Hikmet, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ ile girdikleri çatışmalarda 2014-2017 yılları arasında teröristlerce alıkonulan 62 Peşmerge olduğunu söyledi. Hikmet, söz konusu Peşmergelerin akıbeti hakkında ise ellerinde hiçbir somut bilgi bulunmadığını ifade etti.

Musul'da hakimiyetin sağlanmasından sonra Irak güvenlik güçlerinin Peşmergeleri yakaladığı iddialarına da değinen Hikmet, "Bunun için elimizde resmi belgelerin olması lazım. Bakanlığımız bu iddiaları kanıtlayıp, Bağdat ile görüşmek için çalışmasına devam ediyor." dedi.

- BM önünde gösteri

Kayıp Peşmergelerden bazılarının yakınları ise Birleşmiş Milletler'in (BM) Erbil ofisi önünde gösteri düzenledi. Peşmerge aileleri, çocuklarının Musul'daki DEAŞ hapishanelerinden Bağdat'a nakledildiği yönündeki iddiaların araştırılması için BM'den yardım istedi.