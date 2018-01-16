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Irak'ta kayıp 62 Peşmerge'nin akıbeti bilinmiyor

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 16:12 | Son Güncelleme 14 dakika önce

- IKBY Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Hikmet, DEAŞ ile girdikleri çatışmalarda alıkonulan 62 Peşmerge'nin akıbetine dair ellerinde hiçbir somut bilgi olmadığını söyledi - Kayıp Peşmerge'nin annesi Zuleyma: "Musul operasyonu sırasında hayatta olduğu, daha sonra Irak güvenlik güçlerinin eline geçtiği iddia edildi. BM'den bu iddiaları araştırmasını istiyorum"

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü DEAŞ ile girdikleri çatışmalarda yakalanıp alıkonulan 62 Peşmerge'nin akıbeti hakkında bilgileri olmadığını belirtirken, yakınları ise Peşmergelerin Irak merkezi hükümetinin elinde olduğu yönündeki iddiaların araştırılmasını istiyor.

IKBY Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Helgurd Hikmet, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ ile girdikleri çatışmalarda 2014-2017 yılları arasında teröristlerce alıkonulan 62 Peşmerge olduğunu söyledi. Hikmet, söz konusu Peşmergelerin akıbeti hakkında ise ellerinde hiçbir somut bilgi bulunmadığını ifade etti.

Musul'da hakimiyetin sağlanmasından sonra Irak güvenlik güçlerinin Peşmergeleri yakaladığı iddialarına da değinen Hikmet, "Bunun için elimizde resmi belgelerin olması lazım. Bakanlığımız bu iddiaları kanıtlayıp, Bağdat ile görüşmek için çalışmasına devam ediyor." dedi.

- BM önünde gösteri

Kayıp Peşmergelerden bazılarının yakınları ise Birleşmiş Milletler'in (BM) Erbil ofisi önünde gösteri düzenledi. Peşmerge aileleri, çocuklarının Musul'daki DEAŞ hapishanelerinden Bağdat'a nakledildiği yönündeki iddiaların araştırılması için BM'den yardım istedi.

Barzan Abdulrahim adındaki oğlundan yaklaşık 3,5 yıldır haber alamadığını söyleyen Zuleyma Mahmud, AA muhabirine, "Oğlum çatışma sırasında DEAŞ tarafından alıkonuldu. Musul operasyonu sırasında hayatta olduğu, daha sonra Irak güvenlik güçlerinin eline geçtiği iddia edildi. BM'den bu iddiaları araştırmasını istiyorum." diye konuştu.

Bir başka kayıp Peşmerge yakını Nermin Fethi ise kuzeninin Musul'da terör örgütü DEAŞ tarafından alıkonulduğunu, kentin tamamen kurtarılmasından sonra akıbeti hakkında ellerine herhangi bir bilginin geçmediğini söyledi.

Kuzeninin Bağdat'ta sevk edildiğine dair duyumların kendilerine ulaştığını dile getiren Fethi, bu iddiaların ivedi bir şekilde incelenmesini istediklerini kaydetti.

IKBY Peşmerge Bakanlığı'nın verilerine göre, DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından yaşanan çatışmalarda bin 650 Peşmerge hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bini ise yaralandı.

Irak güçleri, 9 ay süren yoğun bir operasyonun ardından 10 Temmuz 2017'de Musul'u DEAŞ'tan tamamen geri almıştı.

(AA)

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