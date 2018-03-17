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Irak'ta kum fırtınası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 01:45 | Son Güncelleme

Kum fırtınası nedeniyle başkent Bağdat'ta esnaf kepenkleri indirdi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta etkili olan kum fırtınası nedeniyle başkent Bağdat'ta esnafın kepenkleri indirdiği bildirildi.

Irak Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güney ve batı iller başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası dolayısıyla görüş mesafesi bin metrenin altına düştüğü belirtildi.

Bu nedenle Bağdat'ta esnafın kepenkleri indirdiği duyurulan açıklamada, kum fırtınasının gece boyu devam etmesi ve gündüz havanın yavaş yavaş normale dönmesinin beklendiği kaydedildi.

Bazı yerel medya kuruluşlarında ise kum fırtınası nedeniyle El-Enbar iline bağlı El-Kaim ilçesindeki bazı vatandaşların boğulma tehlikesi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Kum Fırtınası

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