Irak'ta kuraklık tarım sektörünü vurdu

BAĞDAT (AA) - Irak'ta kuraklık ve su gelirlerinin yetersizliği dolayısıyla tarım sektörünün yüzde 50 zarara uğradığı belirtildi.
Tarım Bakan Yardımcısı Mehdi el-Kaysi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ülkede tarım sektörünün, kuraklık ve su gelirlerinin yetersizliği nedeniyle yaz döneminde yüzde 50 zarar gördüğünü" söyledi.
Kaysi, sektördeki bu kaybın, bakanlığın hala üzerinde çalıştığı kış dönemi tarım planına olumsuz yansımaları olacağına dikkati çekerek, "Yaz döneminde oluşan zarar, kışın ekili alanın azalmasına neden olacak." ifadesini kullandı.
Kış aylarında yağışların azalması ve beraberinde getirdiği su krizi nedeniyle Irak'ta geçen haziran ayında, sulama gerektiren pirinç, mısır ve pamuğun da arasında olduğu 8 ürünün ekimi yasaklanmıştı.
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