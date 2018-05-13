ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), dün yapılan genel seçimlerde "Süleymaniye ve Kerkük vilayetlerinde hile yapıldığı" yönündeki suçlamaları yalanladı.

Irak'ta 30 Nisan 2014'te yapılan genel seçimlerde 21 milletvekili çıkararak 2'nci parti olan KYB, Irak Türkmen Cephesi (ITC) ve Kürt siyasi partiler tarafından "Kerkük ve Süleymaniye'deki seçimlere hile karıştırmak" ile suçlanıyor.

KYB Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, partisine yönetilen "hile" suçlamalarına yanıt verdi.

Siyasi partilerin, KYB'nin başarısına tahammül gösteremediğini ve haksız yere suçlandıklarını söyleyen Pire, şunları kaydetti:

"KYB'nin seçimlere hile karıştırdığı yönündeki ithamları kabul etmiyoruz. Eğer elektronik sistem hacklenmiş ise bunun sadece Süleymaniye veya Kerkük'te değil tüm Irak'ta meydana gelmesi lazım. KYB'ye saldırmak yerine siyasi partilerin neden başarısız olduklarını kendilerine sormaları gerekiyor."

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