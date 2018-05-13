HABER

Irak'ta "KYB'nin seçimlere hile karıştırdığı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 14:37 | Son Güncelleme

KYB Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire: "KYB'nin seçimlere hile karıştırdığı yönündeki ithamları kabul etmiyoruz" - ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf: "ITC olarak elektronik sistem tarafından açıklanacak sonuçları şimdiden reddediyoruz. Oyların elle sayılması lazım"

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), dün yapılan genel seçimlerde "Süleymaniye ve Kerkük vilayetlerinde hile yapıldığı" yönündeki suçlamaları yalanladı.

Irak'ta 30 Nisan 2014'te yapılan genel seçimlerde 21 milletvekili çıkararak 2'nci parti olan KYB, Irak Türkmen Cephesi (ITC) ve Kürt siyasi partiler tarafından "Kerkük ve Süleymaniye'deki seçimlere hile karıştırmak" ile suçlanıyor.

KYB Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, partisine yönetilen "hile" suçlamalarına yanıt verdi.

Siyasi partilerin, KYB'nin başarısına tahammül gösteremediğini ve haksız yere suçlandıklarını söyleyen Pire, şunları kaydetti:

"KYB'nin seçimlere hile karıştırdığı yönündeki ithamları kabul etmiyoruz. Eğer elektronik sistem hacklenmiş ise bunun sadece Süleymaniye veya Kerkük'te değil tüm Irak'ta meydana gelmesi lazım. KYB'ye saldırmak yerine siyasi partilerin neden başarısız olduklarını kendilerine sormaları gerekiyor."

- "Sandıklardan çıkanlar oylarımızın çalındığını gösteriyor"

Öte yandan ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkmenlerin, seçime katılım oranı oldukça yüksekti ancak sandıklardan çıkanlar oylarımızın çalındığını gösteriyor." dedi.

Seçimlere kesinlikle hile karıştırıldığını ve Kerkük'teki oylarının KYB'ye yazıldığını söyleyen Maruf, "ITC olarak elektronik sistem tarafından açıklanacak sonuçları şimdiden reddediyoruz. Oyların elle sayılması lazım." diye konuştu

Irak'ta dün TSİ 18:00'da sandıkların kapanmasından sonra, IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi, KDP, İslami Toplum Partisi ile Demokrasi ve Adelet için Koalisyon, yayınladıkları ayrı ayrı yazılı açıklamalarda özellikle Süleymaniye'de oylarının çalındığını iddia ederek, oyların tekrardan eskisi gibi elle sayılmasını talep etmişti.

Kürt siyasi partilerin itiraz seslerinden sonra Kerkük Valisi Rakan Said de "Kerkük seçimlerine şaibe karışmıştır ve bu yüzden sandıkların sabah Bağdat'a gönderilerek orada açılmasını istiyoruz.'' demişti.

Irak'ta dün yapılan genel seçimlere katılım oranının yüzde 44 olduğu açıklanmıştı.

Mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişmeMezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme
Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjdeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KDP KYB

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor

Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor

Türkiye'nin takip ettiği davada şok detay! Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi

Türkiye'nin takip ettiği davada şok detay! Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi

2018 Anneler günü kutlu olsun! Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları ve dahası!

2018 Anneler günü kutlu olsun! Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları ve dahası!

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.