ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), dün yapılan genel seçimlerde "Süleymaniye ve Kerkük vilayetlerinde hile yapıldığı" yönündeki suçlamaları yalanladı.
Irak'ta 30 Nisan 2014'te yapılan genel seçimlerde 21 milletvekili çıkararak 2'nci parti olan KYB, Irak Türkmen Cephesi (ITC) ve Kürt siyasi partiler tarafından "Kerkük ve Süleymaniye'deki seçimlere hile karıştırmak" ile suçlanıyor.
KYB Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, partisine yönetilen "hile" suçlamalarına yanıt verdi.
Siyasi partilerin, KYB'nin başarısına tahammül gösteremediğini ve haksız yere suçlandıklarını söyleyen Pire, şunları kaydetti:
"KYB'nin seçimlere hile karıştırdığı yönündeki ithamları kabul etmiyoruz. Eğer elektronik sistem hacklenmiş ise bunun sadece Süleymaniye veya Kerkük'te değil tüm Irak'ta meydana gelmesi lazım. KYB'ye saldırmak yerine siyasi partilerin neden başarısız olduklarını kendilerine sormaları gerekiyor."
- "Sandıklardan çıkanlar oylarımızın çalındığını gösteriyor"
Öte yandan ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkmenlerin, seçime katılım oranı oldukça yüksekti ancak sandıklardan çıkanlar oylarımızın çalındığını gösteriyor." dedi.
Seçimlere kesinlikle hile karıştırıldığını ve Kerkük'teki oylarının KYB'ye yazıldığını söyleyen Maruf, "ITC olarak elektronik sistem tarafından açıklanacak sonuçları şimdiden reddediyoruz. Oyların elle sayılması lazım." diye konuştu
Irak'ta dün TSİ 18:00'da sandıkların kapanmasından sonra, IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi, KDP, İslami Toplum Partisi ile Demokrasi ve Adelet için Koalisyon, yayınladıkları ayrı ayrı yazılı açıklamalarda özellikle Süleymaniye'de oylarının çalındığını iddia ederek, oyların tekrardan eskisi gibi elle sayılmasını talep etmişti.
Kürt siyasi partilerin itiraz seslerinden sonra Kerkük Valisi Rakan Said de "Kerkük seçimlerine şaibe karışmıştır ve bu yüzden sandıkların sabah Bağdat'a gönderilerek orada açılmasını istiyoruz.'' demişti.
Irak'ta dün yapılan genel seçimlere katılım oranının yüzde 44 olduğu açıklanmıştı.
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