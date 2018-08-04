Irak'ta mayın patlamasında 3 polis öldü

SALAHADDİN (AA) - Irak'ın Salahaddin kentinin Tikrit Çölü bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyonda mayın patlaması sonucu 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Salahaddin Vali Yardımcısı Muhammet Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyon kapsamında Irak Federal Polisine ait bir aracın bölgeden geçişi sırasında bir mayının infilak ettiğini, olayda 3 polisin hayatını kaybettiğini söyledi.
Operasyon sırasında çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğine dikkat çeken Koca, mayın patlaması sonucu yaşanan can kayıplarına rağmen operasyona hız verilerek 70 mayının etkisiz hale getirildiğini belirtti.
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