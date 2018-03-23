HABER

Irak'ta mayınlı saldırı: 4 asker öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 14:18 | Son Güncelleme

Irak'ta mayınlı saldırı: 4 asker öldü

DİYALA (AA) - Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde önceden yola tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu 4 askerin öldüğü bildirildi.

Diyala emniyetinde görevli Yüzbaşı Habib eş-Şemeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Diyala vilayetinin Hus bölgesindeki karayolu üzerinde, önceden yerleştirilen mayının patlaması sonucu 4 askerin hayatını kaybettiğini" belirtti.

Şemeri, patlamanın çok şiddetli olduğunu ve askerleri taşıyan araçta büyük hasar oluştuğunu aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, Sünni nüfusun yoğunlukta bulunduğu Diyala'nın özellikle kırsal kesimlerinde hala varlığını sürdürüyor. DEAŞ unsurları, özellikle bölgede gece görev yapan güvenlik güçlerini hedef alıyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 18 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla "DEAŞ'ın Irak topraklarında tamamen temizlendiğini" duyurmuştu.

Irak'tan Sincar'a operasyona destek!Irak'tan Sincar'a operasyona destek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Diyala vilayetinde ırak

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!

Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!

Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'a hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz

Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'a hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz

Herkes onu arıyor! Trabzon'da dereye uçan polis için 464 kişilik ekip!

Herkes onu arıyor! Trabzon'da dereye uçan polis için 464 kişilik ekip!

Gerçek kahraman! Şehit pilot, F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş

Gerçek kahraman! Şehit pilot, F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş

Uğruna 5 kişiyi öldürdü! Katliam köyünden son görüntüler

Uğruna 5 kişiyi öldürdü! Katliam köyünden son görüntüler

Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin çadırlarını yaktıran polise hapis cezası

Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin çadırlarını yaktıran polise hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.