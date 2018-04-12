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Irak'ta mezarlıkta bombalı saldırı: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 23:25 | Son Güncelleme

Irak'ta mezarlıkta bombalı saldırı: 10 ölü

SALAHADDİN (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde bir mezarlıkta düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Salahaddin'e bağlı Şarkat Kazası Kaymakamı Ali Dudah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezar kazan bir grubun hedef alındığı saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını belirtti.

- DEAŞ'lı teröristler 4 sivili öldürmüştü

Dudah ayrıca, gün içinde köy halkının DEAŞ'lı teröristlerin saldırısını püskürtmeye çalıştıkları sırada 4 sivilin daha teröristlerce öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Şarkat kazası, başkent Bağdat'ın 160 kilometre kuzeyindeki Salahhadin vilayetinde bulunuyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 18 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla "DEAŞ'ın Irak topraklarında tamamen temizlendiğini" duyurmuştu. Ancak örgüt son dönemde özellikle ülkenin kuzeyindeki Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde zaman zaman saldırılar düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak patlama Salahaddin vilayeti terör

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