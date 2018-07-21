Irak'ta mühimmat deposunda patlama

KERKÜK (AA) - Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde Haşdi Şabi'ye ait bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 15 kişinin yaralandığı belirtildi.
Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Alaa Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerbela kentinde bir mühimmat deposunda nedeni henüz bilinmeyen patlama olduğunu söyledi.
Söz konusu silah ve mühimmat deposunun Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı Ali Ekber Tugayları'na ait olduğunu belirten Nasır, "Mühimmat deposunun sivillere ait bir yerleşim bölgeye yakın olmasından dolayı 15 kişi yaralandı. Yaralıların tamamı sivillerden oluşmaktadır.'' dedi.
Nasır, patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığını, bölgeye giriş çıkışların yasaklandığını ve vatandaşların evlerinden dışarı çıkmamaları talimatı verildiğini belirtti.
Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Yunanistan TKP/ML- TIKKO üyesi Turgut Kaya’yı siyasi mülteci olarak tanıma kararı aldı
ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bomba iddia! Porno yıldızı Daniels'a...
Adnan Oktar hakkında iğrenç detaylar ortaya çıkıyor! Cinsel istismara uğrayan mağdur o anları böyle anlattı!
Bahçeli'den beklenmeyen hareket! Böyle romantizm görülmedi
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında
Dünyanın en tehlikeli kasabasıydı! Bu fiyata satıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum