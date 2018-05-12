HABER

Irak'ta oy verme işlemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 07:17 | Son Güncelleme

Irak'ta oy verme işlemi başladı

BAĞDAT (AA) - Irak’ta genel seçimler için kurulan seçim sandıklarda oy verme işlemi başladı.

Başkent Bağdat'ın yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve ülkenin diğer kentlerinde kurulan seçim merkezleri sabah erken saatlerde kapılarını seçmene açtı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, sabah 07:00’de başlayan oy verme işleminin akşam saat 19:00'a kadar süreceğini duyurdu.

Oy verme işleminin parmak iziyle yapılması ve elektronik düzlemde gerçekleşmesi nedeniyle, seçmenler sürecin uzayacağını göz önünde bulundurarak erkenden sandık başına gidiyor.

Irak, terör örgütü DEAŞ'tan sonra 5. kez gerçekleştirilen genel seçimlere ekonomik kriz, evine dönemeyen binlerce sığınmacı, siyasi kutuplaşma ve güvenlik sorununun gölgesinde giriyor.

37 milyon nüfuslu Irak'ta, yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Tekirdağ'da sağanak yağışın ardından çıkan hortum büyük hasara yol açtıTekirdağ'da sağanak yağışın ardından çıkan hortum büyük hasara yol açtı
Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındıTürkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı
Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar! Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak

En Çok Okunan Haberler

Temel Karamollaoğlu'ndan flaş Devlet Bahçeli açıklaması: Halkı tehdit etti

Temel Karamollaoğlu'ndan flaş Devlet Bahçeli açıklaması: Halkı tehdit etti

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

ABD'nin New Jersey eyaletinde kıyıya tarih vurdu!

ABD'nin New Jersey eyaletinde kıyıya tarih vurdu!

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayın programında ezan tartışması!

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayın programında ezan tartışması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Yarın anneler günü! İşte en güzel anneler günü şiirleri

Yarın anneler günü! İşte en güzel anneler günü şiirleri

İstanbul'da AVM'de denediği pantolondan yarasa çıkan profesöre bir şok daha

İstanbul'da AVM'de denediği pantolondan yarasa çıkan profesöre bir şok daha

Genç kız metrobüsteki tacizi anlattı: Kalçama çarpmasını kaza sandım

Genç kız metrobüsteki tacizi anlattı: Kalçama çarpmasını kaza sandım

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.