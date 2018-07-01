Irak'ta oyların kısmi olarak yeniden sayılması kararına onay

BAĞDAT (AA) - Irak Federal Temyiz Mahkemesi Seçim Yargı Komitesi, 12 Mayıs'taki seçimlerde verilen oyların, şikayet bulunan merkezlerde yeniden elle sayılması yönündeki kararı onayladı.
Yüksek Yargı Konseyi Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinin, oyların ülke genelinde değil, sadece hakkında şikayet bulunan seçim merkezlerinde yeniden sayılması kararının Irak Federal Temyiz Mahkemesi Seçim Yargı Komitesi tarafından onaylandığı belirtildi.
Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere, özellikle Kerkük ve diğer kuzey bölgelerinde hile iddiaları gölge düşürmüştü. Irak meclisi şaibe iddiaları üzerine oyların yeniden elle sayılmasına karar vermişti.
Seçimlerde Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu'nun 329 sandalyeli mecliste 54 sandalye elde ederek birinci olduğu açıklanmıştı. Fetih Koalisyonu ise 47 sandalyeyle ikinciliği kazanmıştı. Başbakan Haydar el-İbadi'nin koalisyonu da 43 sandalye kazanarak üçüncü olmuştu.
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