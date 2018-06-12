HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Irak'ta Sadr, Haşdi Şabi koalisyonu ile ittifak kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 22:22 | Son Güncelleme

Irak'ta Sadr, Haşdi Şabi koalisyonu ile ittifak kurdu

BAĞDAT (AA) - Irak'ta genel seçimlerin galibi Şii lider Mukteda es-Sadr, Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih koalisyonu ile mecliste en büyük grubu kurmak için ittifak oluşturduklarını duyurdu.

Sadr, ikamet ettiği Necef'in Hannana bölgesindeki evinde Haşdi Şabi komutanlarından ve Fetih koalisyonu lideri Hadi el-Amiri ile görüştü.

Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında, Sadr, desteklediği ve seçimde birinci çıkan Sairun koalisyonu olarak mecliste en büyük grubu oluşturmak için Fetih ile ittifak oluşturduklarını söyledi. Sadr, bunu "Fetih ile oluşturduğumuz ittifak ulusal uzlaşı çerçevesindedir." ifadesiyle açıkladı.

Daha önce Şii dini liderlerden Ammar el-Hekim'in Ulusal Hikmet ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi'nin Vataniyye Koalisyonu ile ittifak yaptıklarını anımsatan Sadr, bu ittifakın sürdüğünü açıkladı.

Böylece Sadr'ın, Hekim ve Allavi'nin yanı sıra Amiri ile de anlaşarak ittifak şemsiyesini genişlettiği yorumları yapılmaya başlandı.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Sadr'a bağlı Sairun koalisyonu 329 sandalyeli mecliste 54 sandalye elde ederek, seçim birincisi olmuştu.

Fetih koalisyonu ise 47 sandalyeyle ikinciliği kazanmıştı. Başbakan Haydar el-İbadi'nin koalisyonu da 43 sandalye kazanarak seçim üçüncüsü olmuştu.

Sadr'ın daha önce ittifak sağladığı Allavi koalisyonu yeni mecliste 21, Hekim koalisyonu de 20 sandalyeye sahip oldu.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Fatih Camii'nde 10 bin kişi iftar yaptıFatih Camii'nde 10 bin kişi iftar yaptı
Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haşdi Şabi ırak Mukteda es-Sadr

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

İYİ partiden zehir zemberek sözlerle istifa eden Ruhat Mengi şimdi İnce’nin tarafına geçti!

İYİ partiden zehir zemberek sözlerle istifa eden Ruhat Mengi şimdi İnce’nin tarafına geçti!

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: FBI'dan FETÖ soruşturması

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: FBI'dan FETÖ soruşturması

TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

Başlarına 300'er bin TL ödül konulmuştu! Tunceli'deki hava harekatında etkisiz hale getirildiler

Başlarına 300'er bin TL ödül konulmuştu! Tunceli'deki hava harekatında etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.