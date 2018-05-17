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Irak'ta Sadr ve Hekim ittifakı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

Irak'ta Sadr ve Hekim ittifakı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta kesin olmayan sonuçlara göre seçim birincisi olan Şii lider Mukteda es-Sadr ve Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim'den, yeni kurulacak hükümet için ittifak mesajı geldi.

Sadr, Necef’teki evinde Hekim ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

"Irak ve Irak halkı için demokratik devlet inşa edip, teknokrat hükümet kuracağız" diyen Sadr, seçimde yolsuzluk yapanlara oy vermedikleri için seçmenlere teşekkür etti.

Sadr, sözlerini, "Hepimiz Irak çatısı altında bir araya geleceğiz." ifadeleriyle tamamladı.

Ammar el-Hekim de seçimden birinci olarak çıkan Sadr Hareketi ile ittifaka vardıklarını dile getirdi.

Hekim, Sadr ile yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görüştüklerini belirterek, "Sairun ve Hikmet Akımı, hükümetin kurulması için diğer koalisyonlarla görüşmelere başlayacak." dedi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, şu ana kadar sadece 10 vilayetin seçim sonuçlarını açıkladı.

Irak'ta 12 Mayıs cumartesi günü yapılan genel seçimlere 143 siyasi partinin oluşturduğu 27 koalisyon katılmıştı.

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