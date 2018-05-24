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Irak’ta Sadr’dan "Hükümet kurma çalışmalarını tamamladım" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 02:15 | Son Güncelleme

Irak’ta Sadr’dan "Hükümet kurma çalışmalarını tamamladım" mesajı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta seçim birincisi Şii lider Mukteda es-Sadr, hükümeti kurma çalışmalarını tamamladığını, bunun için Necef Şii mercisi Ali es-Sistani'nin görüşünü alacağını belirtti.

Sadr, günlerdir Bağdat'ta sürdürdüğü hükümet kurma görüşmelerini tamamlayarak, ikametgahı Necef'e geri döndü.

Necef'e gittikten sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Sadr, hükümet kurma çalışmalarını tamamladığı mesajını verdi. Sadr, "Hükümet ne Şii ne Sünni ne Arap ne Kürt ne etnik ne de mezhepçi bir hükümet olacak. Iraklı yerli ve güçlü bir hükümet olacak. Bunun yanında siyasi, barışçıl ve yapıcı bir muhalefette söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.

Sadr, konuyla ilgili Necef'te Şii dini merci Ali Sistani ve aşiret liderleriyle halk katmanlarının görüşünü alacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha sonra halka hak hukukunu verecek ve yolsuzluk yapanlara gereken cezayı verecek ulusal görüşlü siyasi grupların hükümeti kurmasını bekleyeceğiz."

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerden Sadr'ın desteklediği koalisyon birinci çıkarak 329 sandalyeli meclise 54 milletvekili gönderdi. Sadr, seçim birinciliğini elde etmesine rağmen hükümeti tek başına kuramıyor. Sadr, meclise giren diğer gruplarla ittifak yapmak zorunda olduğunu bildiği için ikamet ettiği Necef'i bırakarak hükümet kurma görüşmeleri için günlerdir başkent Bağdat'ta bulunuyor.

Seçim ikincisi İran destekli Fetih koalisyonu lideri Hadi Amiri, seçimden üçüncü çıkan Başbakan Haydar el-İbadi'nin yanı sıra Sünni ve Kürt yetkililerle de görüşen Sadr, bu aralar sıkça kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda "tüm Iraklı renklerin" yer alacağı bir hükümet kurmak istediğini belirtiyor. Sadr, dün Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyetini de kabul etmişti.

İbadi de salı günkü basın toplantısında, Sadr ile tüm siyasi grupların yer alacağı "teknokrat" hükümeti kurma konusunda fikir birliğine vardıklarını söylemişti.

Sadr'ın Bağdat'ta İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile de görüştüğü iddia ediliyor. ABD karşıtı olarak bilinen Sadr'ın, mesafeli olduğu İran'ın Irak'taki nüfuzundan da rahatsız olduğu kaydediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat hükümet ırak Sadr

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