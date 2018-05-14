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Irak'ta Sadr'dan "Maliki ve Haşdi Şabi'yi" saf dışı bırakma mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 21:12 | Son Güncelleme

Irak'ta Sadr'dan "Maliki ve Haşdi Şabi'yi" saf dışı bırakma mesajı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta seçimlerden birinci çıkması beklenen Şii lider Mukteda es-Sadr, İran'a yakın eski Başbakan Nuri el-Maliki ve Haşdi Şabi'yi hükümet kurma çalışmalarında saf dışı bırakacağı mesajını verdi.

Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şii liderlerden Ammar el-Hekim'in Hikmet Akımı, İyad Allavi'nin Vataniyye, Yeni Nesil Hareketi (Kürt muhalif), Goran (Kürt), Sünni lider Usame en-Nuceyfi'nin Karar Koalisyonu, eski Savunma Bakanlarından Halid el-Ubeydi ve Başbakan Haydar el-İbadi'nin Nasır Koalisyonuyla Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) oluşacak, teknokrat isimlerin yer alacağı adaylarla hükümet kurmak için yola çıkacaklarını belirtti.

Şii lider Sadr'ın, İran'a yakın Maliki ve Haşdi Şabi koalisyonunu hükümet kurma çalışmalarına katmaması ise dikkati çekti.

Irak genelinde birinci çıkması beklenen Sadr'ın desteklediği Sairun Koalisyonundan sonra Haşdi Şabi'nin Fetih Koalisyonunun ikinci olacağı tahmin ediliyor.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, dün 10 vilayetin seçim sonuçlarını açıklamıştı. Sadr, bu kentlerin çoğunda birinciliği, Fetih ise ikinciliği elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Sadr

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