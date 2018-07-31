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Irak'ta Sadr'ın hükümet kurma arayışları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 16:46 | Son Güncelleme

Ülkede 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerin galibi Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sairun Koalisyonu, hükümet kurma çalışmalarına devam ediyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ta seçim galibi Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sairun Koalisyonu, hükümeti kurmak üzere meclisin en büyük grubunu yakında oluşturacaklarını açıkladı.

Sairun Koalisyonu Sözcüsü Kahtan el-Cuburi yaptığı yazılı açıklamada, "Sairun Koalisyonu, yeni hükümeti kurmak için meclisin en büyük grubunu yakında oluşturacak. Hükümet vizyonunu hazırlamak için ciddi adımlar attık." ifadelerini kullandı.

Söz konusu koalisyonun Irak seçimlerinde birinci olduğunu hatırlatan Cuburi, diğer parti ve koalisyonlarla yeni hükümet kabinesini kurmak için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Cuburi, parlamentodaki en büyük grubun başbakan adayı sunması gerektiğini de hatırlatarak, oluşturulacak hükümetin, vatandaşların taleplerini dikkate alan, reform yapma temeline dayanan bir vizyona sahip olması gerektiğini vurguladı.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu'nun 329 sandalyeli mecliste 54 sandalye elde ederek birinci olduğu açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Sadr sairun koalisyonu

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